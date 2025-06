Strage di Graz | attentatore si suicida dopo aver ucciso 10 persone in una scuola Tra le vittime un 17enne francese

Una drammatica tragedia scuote Graz: una sparatoria senza precedenti ha seminato morte e terrore in una scuola superiore, lasciando dietro di sé dieci vittime e decine di feriti. L’attentatore, un giovane di 22 anni, si è suicidato immediatamente dopo il massacro, chiudendosi in un bagno e togliendosi la vita. Tra le vittime anche un ragazzo francese di 17 anni, simbolo di questa terribile giornata. La comunità è sotto shock e chiede giustizia.

Una sparatoria di inaudita violenza ha insanguinato oggi una scuola superiore di Graz, nel sud dell'Austria, lasciando sul terreno dieci vittime e una trentina di feriti, molti in condizioni gravissime. L'autore della strage, un 22enne austriaco identificato come Artur A., si è tolto la vita dopo aver compiuto il massacro, chiudendosi in un bagno dell'istituto e sparandosi un colpo alla testa. La carneficina: colpi d'arma da fuoco in due aule. L'incubo è iniziato poco dopo le 10 del mattino, quando una raffica di spari ha squarciato il silenzio della scuola secondaria di Graz, frequentata da circa 400 studenti tra i 14 e i 18 anni.

Strage in una scuola austriaca: otto vittime in una sparatoria a Graz. L’assassino si sarebbe suicidato - Una tragedia sconvolge Graz: uno studente armato ha aperto il fuoco in una scuola, causando otto vittime e poi togliendosi la vita.

L'aggressore era un 21enne austriaco, originario del distretto di Graz-Umgebung. Dopo aver fatto fuoco in due aule, si è tolto la vita in un bagno della scuola. Per compiere la strage ha usato un fucile da caccia e una pistola, che deteneva re

La sparatoria nella scuola di Graz apre molte domande sulle armi in Austria. Almeno dieci le vittime. Fino a oggi l'Austria non aveva mai visto una strage del genere all'interno di una scuola. Di Lorenzo Monfregola

