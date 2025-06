Strage a Graz gli spari il terrore e la fuga degli studenti da scuola in un video

Un giorno che rimarrà impresso nella memoria di Graz e di tutto il mondo: un attacco improvviso scuote la tranquilla città austriaca, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. Mentre le immagini catturano la fuga degli studenti sotto la sorveglianza delle forze dell'ordine, si apre un doloroso capitolo di violenza e paura. Una tragedia che ci ricorda quanto sia fragile la serenità delle nostre comunità e l'importanza di fare fronte comune contro il terrorismo.

Roma, 10 giugno 2025 - Gli spari, la paura, i reparti speciali della polizia armati che sorvegliano ogni classe, poi l'ansia e il respiro sempre più veloce, affaticato. E' il video che mostra l'uscita, scortata dagli agenti, di alcuni studenti dalla scuola di Graz, nuovo teatro di una strage in classe, avvenuta stamane nella città austriaca. Dieci morti, incluso l'autore della sparatoria, nel distretto di Lend. Un bilancio spietato: sette studenti e un adulto tra le vittime e 28 persone ricoverate negli ospedali, alcune delle quali in condizioni molto gravi. Il killer si sarebbe ucciso nei bagni, mentre la polizia stava arrivando sul posto, qualcuno ricorda "era bullizzato", quasi a dare un senso all'accaduto.

