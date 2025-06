Strage a Granz sparatoria in una scuola | almeno dieci morti tra cui l’attentatore Si indaga sui complici

Il caos e la paura hanno avvolto questa tranquilla comunità, lasciando dietro di sé un’ombra indelebile di tragedia e dolore. La strage di Graz scuote non solo l’Austria, ma tutto il mondo, mentre le autorità indagano sui motivi e sui possibili complici. Un evento sconvolgente che richiede riflessione e azioni concrete per prevenire simili orrori in futuro.

Una scuola superiore trasformata in teatro di morte. È accaduto questa mattina a Graz, la seconda città più grande d’ Austria. Secondo le prime ricostruzioni, uno studente del liceo Borg, situato nella Dreischuetzengasse, avrebbe aperto il fuoco in diverse classi, uccidendo almeno dieci persone prima di togliersi la vita. Il bilancio, ancora provvisorio, comprende anche diversi feriti, alcuni in condizioni critiche. Il caos e la paura hanno invaso i corridoi di un edificio che dovrebbe essere presidio di conoscenza, non bersaglio di follia. Attentato a Granz: l’intervento delle forze speciali. L’allarme è scattato attorno alle ore 10. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage a Granz, sparatoria in una scuola: almeno dieci morti, tra cui l’attentatore. Si indaga sui complici

Austria sotto shock.Almeno 10 studenti uccisi e una trentina tra ragazzi e insegnanti feriti, alcuni in gravi condizioni.È il primo bilancio della strage di questa mattina nella scuola Borg di Graz.L’autore della strage è un ex studente vittima di bullismo:si e’ucciso i Partecipa alla discussione

Austria, sparatoria a Graz: studente entra in una scuola e fa strage, almeno 10 morti. Il giovane è entrato in due classi dell'istituto scolastico sparando all'impazzata: poi si sarebbe tolto la vita. Partecipa alla discussione

