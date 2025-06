Strade più sicure decoro e verde urbano

Nerviano si trasforma: strade più sicure, urban decor e spazi verdi potenziati. Con una nuova variante al progetto di riqualificazione, l’Amministrazione guidata dal sindaco Daniela Colombo punta a creare un ambiente più sicuro, accogliente e sostenibile nelle frazioni. Questa evoluzione del piano integrato mira non solo a migliorare la viabilità, ma anche a valorizzare il decoro urbano e il verde pubblico, promuovendo un moderno equilibrio tra funzionalità e qualità della vita.

Una nuova variante per la riqualificazione delle strade nelle frazioni: più sicurezza, decoro e verde urbano. Prosegue il percorso di riqualificazione stradale a Nerviano con l'avvio di una variante al progetto approvato lo scorso anno. L'Amministrazione guidata dal sindaco Daniela Colombo (nella foto) ha adottato un aggiornamento che integra e amplia le opere previste, inserendo interventi legati al Piano Particolareggiato del Traffico delle frazioni. Un tema che ha raccolto grande attenzione dalla cittadinanza anche in occasione delle due Commissioni consiliari dedicate, molto partecipate. La realizzazione della nuova rete in fibra ottica e l'interramento dei cavi elettrici per l'ammodernamento dell'illuminazione pubblica hanno inevitabilmente rallentato il cronoprogramma degli interventi.