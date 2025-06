Strada pericolosa e abbandonata a Mercato San Severino | i residenti chiedono interventi urgenti

La strada conosciuta come Prolungamento Piazza Gen. M. a Mercato San Severino è un vero e proprio pericolo pubblico, abbandonata e senza illuminazione né segnaletica. I residenti chiedono interventi immediati per garantire sicurezza e tranquillità, ma finora le istituzioni sembrano latitare di fronte a questa emergenza. È ora di agire: la sicurezza della comunità non può più aspettare.

Una strada comunale ad altissima frequentazione, completamente priva di illuminazione, segnaletica stradale e dispositivi di sicurezza, continua a rappresentare un grave rischio per la cittadinanza, nell'indifferenza delle istituzioni. Si tratta della strada nota come Prolungamento Piazza Gen. M.

