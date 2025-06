Stop smartphone alle superiori si fa già in alcune scuole | ecco dove Cosa sono le custodie Yondr che bloccano il cellulare senza toglierlo agli studenti

In un mondo sempre connesso, alcune scuole italiane stanno adottando una soluzione innovativa per promuovere concentrazione e rispetto delle regole: le custodie Yondr, dispositivi che bloccano il cellulare senza toglierlo di tasca agli studenti. Questa iniziativa, già in atto in alcuni istituti, si prepara a diffondersi anche alle superiori, seguendo l’onda di una campagna nazionale per un uso più consapevole degli smartphone. Ecco dove e come funziona questa rivoluzione digitale.

Il Ministro Valditara non si fermerĂ al primo ciclo di istruzione, la sua campagna sull'uso consapevole degli smartphone toccherĂ anche la Secondaria di II grado. Almeno questo quanto annunciato nei giorni scorsi attraverso dichiarazioni ed interviste. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Smartphone Stop Superiori Alcune

Stop agli smartphone a scuola: la proposta dell’Italia all’UE - Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha lanciato una proposta audace: vietare l'uso degli smartphone nelle scuole dell'Unione Europea fino ai 14 anni.

Scuola, Valditara: "Stop agli smartphone anche alle superiori dal prossimo anno scolastico". Via dalle scuole i dispositivi mobili fino alla maturitĂ . Il ministro ha ribadito l'importanza di vietare l'uso dei social network sotto i 15 anni. https://rainews.it/articoli/2025/ Partecipa alla discussione

Comunicato stampa +++ Scuola. Pro Vita & Famiglia: Bene Governo su stop smartphone e social +++ Accogliamo con favore la proposta del ministro dell’Istruzione Valditara, di vietare l’uso dei cellulari anche per le scuole superiori a partire già dal prossim Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stop smartphone alle superiori, si fa giĂ in alcune scuole: ecco dove. Cosa sono le custodie Yondr, che bloccano il cellulare senza toglierlo agli studenti; Scuola, Valditara: Stop agli smartphone anche alle superiori dal prossimo anno scolastico; Stop agli smartphone anche nelle superiori: Valditara firma la stretta dal prossimo anno scolastico.

Stop agli smartphone anche nelle superiori: Valditara firma la stretta dal prossimo anno scolastico - Il ministro: “Servono regole per proteggere i ragazzi da dipendenza e calo del rendimento” ...

Smartphone vietati alle superiori? Ecco la nuova proposta - Il dibattito sull’uso degli smartphone nelle scuole torna al centro dell’attenzione.

Stop cellulari anche alle superiori, ma quanti sono gli studenti lo usano durante l’orario scolastico? Nelle scuole manca un regolamento specifico - 800 studenti delle scuole secondarie di secondo grado ha rilevato come solo una minoranza pari al 16% ha dichiarato che nessuno utilizza il cellu ...