Stop alle auto diesel Euro 5 dal 2025 la Lega al lavoro su un emendamento 

Mentre il countdown per il divieto alle auto diesel Euro 5 si avvicina, con scadenza il primo ottobre 2025, la Lega si mobilita per salvare oltre un milione di veicoli nelle regioni del Bacino Padano. Un emendamento al decreto Infrastrutture potrebbe fare la differenza, offrendo una via d’uscita a migliaia di automobilisti preoccupati. Ma quali saranno le decisioni finali? Restate sintonizzati per scoprire come questa battaglia influenzerà il nostro modo di muoverci.

AGI - La Lega sta preparando un emendamento al decreto legge Infrastrutture per scongiurare il blocco delle auto diesel. La data cerchiata in rosso è quella del primo ottobre 2025. Rischiano di non poter circolare oltre un milione di auto in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Lo prevede il decreto numero 121 del 2023 che impone alle regioni del Bacino Padano l'obbligo di adottare misure stringenti contro l' inquinamento atmosferico. Una copertura legislativa per le regioni. C'è una procedura d'infrazione europea aperta contro l'Italia, ma c'è – spiega un esponente della maggioranza – la necessitĂ di una copertura legislativa per evitare problemi alle regioni interessate dal provvedimento in arrivo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Stop alle auto diesel Euro 5 dal 2025, la Lega al lavoro su un emendamentoÂ

