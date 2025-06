Stop alle auto diesel Euro 5 da ottobre

Da ottobre, scattano divieti importanti nelle regioni del bacino della pianura padana, tra cui Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, per le auto diesel Euro 5. Tuttavia, il vicepremier Salvini sta già valutando soluzioni per evitare che questa misura penalizzi i cittadini e il settore dei trasporti. Resta da vedere come si evolverà questa spinosa disputa, ma una cosa è certa: le decisioni che prenderanno influenzeranno il nostro modo di muoverci.

. Riguarda le regioni del bacino della pianura padana: Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Ma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini sembrerebbe esser già al lavoro per evitare il blocco delle auto. Per la precisione – dice l’ assessore della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin nell’ambito del Comitato regionale di indirizzo e sorveglianza – dal prossimo 20 ottobre, con l’entrata in vigore del nuovo Piano regionale per la tutela e il risanamento dell’atmosfera, scatterà anche una nuova misura strutturale di contenimento dell’inquinamento dell’aria: lo stop delle automobili con motorizzazione diesel classificate Euro 5, dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stop alle auto diesel Euro 5 da ottobre

Mobilità a Napoli, Ditto: “Bene Giro d’Italia, ma più trasporti con stop auto - Il Giro d'Italia rappresenta un'importante vetrina per Napoli, ma la città affronta sfide significative nella mobilità .

Auto, stop alle diesel Euro 5: ecco l'ultima follia dell'Ue https://ilgiornale.it/news/automotive/auto-stop-diesel-euro-5-l-ultima-follia-dell-ue-2492444.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share_ilg… via @ilgiornale Ultima follia del #Gr Partecipa alla discussione

Auto, stop alle diesel Euro 5: ecco l'ultima follia dell'#Ue. Dal 1° ottobre rischiano di fermarsi più di un milione di veicoli nelle 4 grandi regioni del Nord: ecco perché e le alternative che sta studiando il governo. La @vonderleyen è da manicomio. Partecipa alla discussione

