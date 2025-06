Stop alle auto diesel Euro 5 da ottobre non solo a Milano

A partire dal 1° ottobre 2025, scatta l’ora della svolta ecologica: stop alle auto diesel Euro 5 e precedenti in Lombardia e altre regioni italiane. Il decreto 121 del 2023 segna una svolta decisa verso un ambiente più pulito, sancendo il divieto per i mezzi più inquinanti. È il momento di ripensare ai nostri spostamenti e abbracciare soluzioni più sostenibili e moderne. La sfida ambientale è già iniziata: sei pronto a fare la tua parte?

La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 1° ottobre 2025 quando in Lombardia (e in altre regioni) dovranno fermarsi tutte le auto diesel fino alla classe Euro 5. Lo prevede il decreto 121 del 2023 che riguarda Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. I mezzi diesel fino alla classe. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Stop alle auto diesel Euro 5 da ottobre (non solo a Milano)

Il nuovo bonus da 597 milioni di euro per rottamare l'auto a benzina o diesel, in base all'Isee - Arriva un nuovo bonus da quasi 600 milioni di euro per la rottamazione di auto a benzina e diesel, varato in base all'ISEE.

Stop alle auto diesel Euro 5 da ottobre: fermi oltre 1 milione di veicoli in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna

Blocco auto diesel Euro 5: dal 1° ottobre 2025 scattano le restrizioni in numerosi Comuni italiani Dal 1° ottobre 2025 entreranno in vigore nuove restrizioni alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in diverse regioni italiane, tra cui la Lombardia

