Stop alle auto diesel Euro 5 | da ottobre il blocco in 4 Regioni Il governo lavora a un emendamento

Le auto diesel Euro 5 sono sotto il mirino: da ottobre, in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, il divieto di circolazione entrerà in vigore per migliorare la qualità dell'aria. Con multe fino a 679 euro, i possessori di queste vetture devono prepararsi a un cambiamento importante. Tuttavia, il governo sta lavorando a un emendamento per affrontare questa transizione, cercando di bilanciare ambienti più sani e esigenze di mobilità.

Giornate di apprensione per i possessori di un'auto diesel Euro 5. Entro cento giorni, per la precisione da ottobre 2025, non sarà più possibile circolare liberamente nei Comuni con oltre trentamila abitanti (e non solo) in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Effetto green deal: multe fino a 679 euro. Il decreto approvato dal governo riguarda le quattro Regioni più a rischio inquinamento e sancisce lo stop per le auto diesel Euro 5 dall'1 ottobre 2025 al 15 aprile 2026 nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30. Le vetture interessate sono quelle immatricolate tra il 2011 e il 2015, la cui classe ambientale può essere vista alla voce V.

Il nuovo bonus da 597 milioni di euro per rottamare l'auto a benzina o diesel, in base all'Isee - Arriva un nuovo bonus da quasi 600 milioni di euro per la rottamazione di auto a benzina e diesel, varato in base all'ISEE.

Stop alle auto diesel Euro 5 da ottobre: fermi oltre 1 milione di veicoli in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna- http://Corriere.it Sono pazzi, sono i mezzi con cui la gente lavora. Partecipa alla discussione

Blocco auto diesel Euro 5: dal 1° ottobre 2025 scattano le restrizioni in numerosi Comuni italiani Dal 1° ottobre 2025 entreranno in vigore nuove restrizioni alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in diverse regioni italiane, tra cui la Lombardia Partecipa alla discussione

