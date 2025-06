Stop alle auto diesel Euro 5 da ottobre | fermi oltre 1 milione di veicoli in Lombardia Piemonte Veneto ed Emilia-Romagna

A partire da ottobre, la circolazione delle auto diesel Euro 5 si fermerà in molte città italiane, coinvolgendo oltre un milione di veicoli in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Questa restrizione, valida nei Comuni con più di 30 mila abitanti fino al 15 aprile 2026, rappresenta una svolta importante per la qualità dell’aria e la mobilità sostenibile. Ma cosa significa questo cambiamento per i tuoi spostamenti quotidiani?

I veicoli con motore a gasolio appartenenti alla classe Euro 5 si fermeranno e non potranno più circolare nei Comuni con più di 30 mila abitanti fino al 15 aprile 2026.

