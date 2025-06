Stop alla tratta degli esseri umani | ' salvate' più di 1300 persone in Puglia

La lotta alla tratta degli esseri umani in Puglia si concretizza con numeri che parlano chiaro: oltre 13.000 vite salvate e più di 1.800 interventi nel solo ultimo periodo. La regione si impegna con determinazione a contrastare questo crimine, mirando a proteggere i più vulnerabili e a spezzare le catene dello sfruttamento. Un esempio di speranza e resilienza che ci invita a riflettere e a sostenere azioni concrete.

La Regione Puglia tira fuori i numeri di un impegno costante contro la tratta degli esseri umani. E sono proprio i dati a dare le coordinate del fenomeno da combattere: 24159 i contatti di cui 8780 uomini (70 presunti minori), 14319 donne (39 presunte minori) e 1060 persone trans. 1888 interventi.

È iniziato il processo contro P Diddy: è accusato di abusi sessuali e tratta di esseri umani - A New York è partito il processo contro P Diddy, il noto rapper e produttore Sean Combs, accusato di abusi sessuali e tratta di esseri umani.

Venerdì si è conclusa la quarta settimana del seguitissimo processo in cui il celebre rapper statunitense Sean “Diddy” Combs è accusato di tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale di decine di persone. Abbiamo fatto il punto di cos'è successo fin qui: Partecipa alla discussione

L’Italia al Consiglio dei #DirittiUmani continuerà a combattere la tratta di esseri umani, un crimine atroce che viola i diritti fondamentali e la dignità delle persone, con particolare attenzione a donne e bambini, compresi minori non accompagnati. Partecipa alla discussione

L’impegno della Puglia nel contrasto alla tratta degli esseri umani: in 9 anni prese in carico più di 1300 persone, con 550 interventi di prossimità . Quasi 25 mila i contatti in tutta la regione; UNODC: il Rapporto Globale sulla Tratta di Persone 2024 segnala un aumento del 25% delle vittime; Berna, grave caso di tratta di esseri umani: 146 vittime.

La Puglia in prima linea contro la tratta di esseri umani: oltre 1300 persone prese in carico in 9 anni - Di queste, 370 persone sono state accolte sul territorio e 280 in altre regioni.

Donna nigeriana arrestata per tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù in Italia dal 2017 al 2021 - Una donna nigeriana arrestata dalla polizia italiana per aver costretto connazionali a prostituirsi in Italia con false promesse di lavoro, sfruttando riti vodoo e richieste economiche elevate.

Teramo, sei persone arrestate per tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione - La Polizia ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 6 persone, 5 delle quali nigeriane, accusate di tratta di esseri umani, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione ...