Stop al genocidio Lo striscione per Gaza sul Sasso Remenno | il sindaco di Val Masino chiede ai vigili del fuoco di rimuoverlo

Un gesto di forte impatto e al centro del dibattito pubblico: lo striscione “Stop al genocidio” apposto sul Sasso Remenno ha scatenato una controversia istituzionale a Val Masino. La richiesta di rimozione avanzata dal sindaco, con l'intervento dei vigili del fuoco, ha acceso un acceso dibattito sulla libertà di espressione e i limiti dell’intervento pubblico in questioni di rilevanza etica e umanitaria. La questione è ancora aperta, lasciando tutti con un interrogativo: fino a dove può arrivare la censura?

Val Masino (Sondrio), 10 giugno 2025 – Diventa un caso istituzionale la rimozione dello striscione " Stop al genocidio " che era stato affisso, con la bandiera della Palestina, al Sasso Remenno. A destare clamore, la decisione del Comune di Val Masino di far intervenire i vigili del fuoco. Dura la nota della segreteria Uilpa Vvf Sondrio, indirizzata al comandante provinciale dei vigili del fuoco di Sondrio, Alessandro Granata, e al prefetto Anna Pavone, in cui si sottolinea come l'intervento di rimozione non sia attinente ai compiti del Corpo e, soprattutto, simili azioni ne ledano "la neutralità e l'integrità".

