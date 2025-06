Stipendi polizia carabinieri e militari | pagamento arretrati il 17 giugno La comunicazione NoiPa Tutti gli importi | in arrivo fino a 1.250 euro

Buone notizie per poliziotti, carabinieri e militari: il 17 giugno arriveranno gli arretrati salariali relativi alle mensilità da gennaio 2024 a maggio 2025, con importi fino a 1250 euro. La comunicazione ufficiale di NOIPA chiarisce che tutti i pagamenti saranno effettuati in un’unica soluzione, garantendo finalmente il riconoscimento meritato per il lavoro svolto. Restate aggiornati: la vostra retribuzione sta per ricevere un importante incremento!

Poliziotti, carabinieri, militari. C'è la data ufficiale del pagamento degli arretrati - maturati nelle mensilità da gennaio 2024 a maggio 2025 - previsti dal contratto per il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Stipendi polizia, carabinieri e militari: pagamento arretrati il 17 giugno. La comunicazione NoiPa. Tutti gli importi: in arrivo fino a 1.250 euro

