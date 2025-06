Stellantis Atessa via alla preintesa per l’uscita incentivata di 400 lavoratori | scadenza fissata al 31 ottobre

Stellantis Atessa si prepara a una svolta significativa: oggi, 10 giugno 2025, si è conclusa la riunione tra azienda e sindacati per definire la preintesa sull’uscita incentivata di 400 lavoratori, con scadenza al 31 ottobre. Un passaggio cruciale che potrebbe influenzare il futuro dello stabilimento e dell’intera comunità, aprendo nuovi scenari occupazionali e strategici. La strada verso questa importante decisione è appena iniziata, e le prossime settimane saranno decisive.

Si è svolta oggi, 10 giugno 2025, la riunione tra la direzione aziendale di Stellantis e le segreterie territoriali di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr, alla presenza delle rispettive rappresentanze sindacali aziendali del plant di Atessa. Al centro del confronto, la procedura di preintesa per.

In questa notizia si parla di: stellantis - atessa - preintesa - uscita

Stellantis di Atessa, lavoratori Iscot Italia in sciopero. I sindacati: “Condizioni insostenibili" - Gli operai di Stellantis ad Atessa, gestiti da Iscot Italia Spa, sono scesi in sciopero per protestare contro le condizioni insostenibili e i tagli che hanno gravemente compromesso l’occupazione.

