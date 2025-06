Stellantis altri 265 esuberi a Cassino La Fiom | Quasi duemila da inizio anno il governo convochi l’azienda

L’annuncio di Stellantis di ulteriori 265 esuberi a Cassino scuote il panorama industriale italiano, portando le perdite complessive da inizio anno a quasi duemila. La Fiom, con fermezza e responsabilità, si mobilita per difendere i diritti dei lavoratori e chiedere interventi concreti al governo. È ora di affrontare con urgenza questa crisi occupazionale e trovare soluzioni sostenibili per il futuro del tessuto produttivo italiano.

Il giorno dopo l’annuncio delle 610 uscite incentivate nello stabilimento di Mirafiori, Stellantis comunica altri 265 esuberi a Cassino. A denunciarlo è la Fiom, il sindacato dei metalmeccanici della Cgil, con una nota a firma del segretario nazionale Samuele Lodi, responsabile settore Mobilità. “In totale arriviamo a quasi duemila esuberi dall’inizio dell’anno”, si legge. “La Fiom-Cgil, come sempre, ha affrontato il confronto con responsabilità e coerenza nell’ottica di difendere i siti produttivi e l’occupazione. Ma ancora una volta Stellantis non ha voluto dare nessun segno di discontinuità, non assumendosi l’impegno a nuove e future assunzioni funzionali anche alla rigenerazione dell’occupazione assolutamente necessaria per dare prospettiva all’automotive in Italia”, prosegue la nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it