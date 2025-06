Stefania Saccardi | Sostenibilità e bio sono le parole chiave per il distretto toscano

La Toscana si distingue come esempio di eccellenza tra le regioni italiane, puntando su un modello agricolo che coniuga sostenibilità e innovazione. Sostenibilità ambientale, biologico e benessere animale sono i pilastri fondamentali di una strategia volta a valorizzare il territorio e a garantire un futuro più verde e responsabile. Ma qual è l’approccio della regione per realizzare questa visione ambiziosa? "Il nostro obiettivo è sostenere un’agricoltura moderna, sostenibile e capace di creare valore anche nelle zone più ..."

Agricoltura sostenibile, grande protagonismo del biologico, centralità del benessere animale. Sono i tre concetti cardine attorno ai quali ruota il presente e il futuro dell’agricoltura toscana. A spiegarlo è Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione e assessora in materia. Qual è l’approccio della Toscana al mondo agricolo? "Il nostro obiettivo è sostenere un’agricoltura moderna, sostenibile e capace di creare valore anche nelle zone più marginali. Lo facciamo, in primo luogo, attraverso il nuovo Piano Strategico della Pac 2023–27, con quale stiamo investendo in innovazione, formazione e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it