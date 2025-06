Stazione wireless 3?in?1 in offerta | carica tutti i tuoi dispositivi insieme e risparmia

Scopri la comodità di ricaricare tutti i tuoi dispositivi Apple con un unico elegante accessorio. La stazione wireless 3in1 di WATOE, ora in offerta a soli 25,18 euro su Amazon, ti permette di alimentare iPhone, Apple Watch e AirPods contemporaneamente, risparmiando spazio e tempo. Perfetta per chi desidera semplicità e stile, questa soluzione versatile è l’alleato ideale per semplificare la tua routine quotidiana. Hai solo dispositivi Apple? Questa stazione è fatta proprio per te!

Una soluzione elegante e versatile per ricaricare i tuoi dispositivi Apple arriva dal dock wireless 3 in 1 di WATOE, proposto a un prezzo interessante di 25,18 euro su Amazon con uno sconto del 5%. Questo accessorio è pensato per semplificare la ricarica di iPhone, Apple Watch e AirPods, combinando funzionalità e design in un unico dispositivo. Acquista su Amazon Hai solo dispositivi Apple? Questa stazione fa al caso tuo. Il dock è compatibile con una vasta gamma di dispositivi: gli iPhone dalla serie 11 alla 16 (comprese le varianti Pro, Pro Max e Plus), gli Apple Watch dalla serie 4 alla 10 (incluso il modello Ultra) e tutti i modelli di AirPods, eccetto la versione 4 senza ANC. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stazione wireless 3?in?1 in offerta: carica tutti i tuoi dispositivi insieme e risparmia

