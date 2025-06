Stato di agitazione in Autorità Portuale | Mancata nomina del presidente usata per non rinnovare il contratto

I lavoratori dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, uniti e determinati, hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione lo scorso 5 giugno, in risposta alla mancata nomina del presidente e alle conseguenti azioni volte a non rinnovare il contratto. Un gesto forte che mette in evidenza le tensioni e le richieste di attenzione da parte di chi opera nel cuore di uno dei sistemi portuali più strategici d’Italia.

I lavoratori dell'Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, insieme alle Rsu e alle organizzazioni sindacali di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, riuniti in assemblea lo scorso 5 giugno, hanno proclamato lo stato di agitazione con il blocco delle prestazioni straordinarie a partire da.

