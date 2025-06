Stati Generali dei Commercialisti | Mattarella sottolinea l' importanza per lo sviluppo sostenibile

Gli Stati Generali dei Commercialisti, promossi dal Consiglio Nazionale, rappresentano un momento fondamentale per il confronto sulle sfide del nostro Paese, con un focus particolare sulla sostenibilità e lo sviluppo futuro. Il presidente Mattarella sottolinea l’importanza di questa iniziativa per rafforzare il ruolo dei professionisti nel contribuire a un’Italia più sostenibile e resiliente. Un’occasione imperdibile per immaginare insieme un domani migliore, basato su valori di responsabilità e innovazione.

"Gli Stati Generali, promossi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, costituiscono una utile occasione di confronto e approfondimento su temi cruciali per il Paese, per la sostenibilità del nostro sviluppo e dunque per il futuro della nostra comunità". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Elbano de Nuccio. "Il ruolo dei professionisti è rilevante in tutta la gamma delle attività economiche, per il loro successo e non solo.