State dalla parte di chi lo prende in quel posto | la frase omofoba dell'assessore di FI nelle Marche

In un momento di tensione, le parole dell’assessore Stefano Aguzzi sono state interpretate come offensive e inaccettabili, alimentando una polemica sulla sua condotta. È fondamentale difendere il rispetto reciproco e condannare ogni forma di discriminazione, specialmente quando si tratta di espressioni che possono ferire e marginalizzare. La politica deve essere esempio di dialogo e inclusione, non di insulti e stereotipi. La discussione continua, ma è necessario riflettere sulle responsabilità di chi rappresenta la comunità.

Polemica sulle parole di Stefano Aguzzi, assessore regionale di Forza Italia nelle Marche: mentre la seduta del Consiglio regionale era sospesa, dopo un diverbio tra Aguzzi e un consigliere dell'opposizione, l'assessore ha detto: "Se voi state dalla parte di chi fa quelle robe, che lo prende in quel posto.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Se state dalla parte di chi lo prende in quel posto…”: polemica nelle Marche per la frase omofoba dell’assessore di FI - Una polemica infuocata scuote le Marche: durante una seduta regionale, un commento omofobo dell’assessore di Forza Italia, Stefano Aguzzi, ha scatenato proteste e scontri tra le parti.

