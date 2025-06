Star Wars Al Pacino svela perché ha rifiutato il ruolo di Han Solo

Star Wars al Pacino: svelato il motivo del rifiuto di Han Solo. La leggenda de Il Padrino ha condiviso le ragioni che lo portarono a declinare il ruolo, ora iconico interpretato da Harrison Ford. In un'epoca in cui il personaggio di Solo stava per definire la saga, scopriremo perché l’attore scelto non fu Pacino. Ma cosa avrebbe detto il grande Al? Scopriamolo insieme questa sorprendente storia di cinema e scelte audaci.

La star de Il padrino ha svelato il motivo per il quale disse no al personaggio successivamente affidato a Harrison Ford nella saga di George Lucas. Inizialmente, il ruolo di Han Solo nella saga di Star Wars venne offerto al leggendario Al Pacino. Solo è uno dei personaggi maggiormente iconici della saga grazie anche alla performance di Harrison Ford. Tuttavia, per un po' di tempo c'è stata la possibilitĂ che non fosse Ford a interpretare il personaggio ma la star de Il padrino, che ha spiegato il motivo per cui rispedì al mittente la proposta. PerchĂ© Al Pacino rifiutò il ruolo di Han Solo in Star Wars "Mi hanno dato questo copione, e ho pensato:'Non capisco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star Wars, Al Pacino svela perchĂ© ha rifiutato il ruolo di Han Solo

