Staffetta tra donne in Consiglio Merlini prende il posto di Gasperoni

Un nuovo capitolo si apre nel Consiglio grande e generale con la staffetta tra donne che sottolinea l'importanza della rappresentanza femminile. Milena Gasperoni lascia il suo ruolo per assumere la direzione della Funzione Pubblica, mentre Maria Donatella Merlini entra a far parte dell'aula, portando con sé esperienza e dedizione. Un gesto che rafforza l’impegno del partito verso una politica sempre più inclusiva e competente, segnando un passo importante per il futuro istituzionale del paese.

Milena Gasperoni esce dal Consiglio grande e generale, dopo la nomina a capo della Funzione Pubblica, Maria Donatella Merlini entra in aula prendendo il suo posto sui banchi del Partito dei socialisti e dei democratici. "È un incarico di grande responsabilità – dicono dal partito di maggioranza dopo il nuovo incarico di Gasperoni – affidato a una figura che nel corso della sua lunga carriera da dirigente ha saputo coniugare competenza tecnica, autonomia di giudizio ed equilibrio istituzionale. Nel suo ruolo di consigliera ha rappresentato una voce lucida e garbata. E come Capitano Reggente, ha accompagnato con grande sensibilità democratica il delicato passaggio elettorale del 2024, confermando doti di eleganza, moderazione e sobrietà che le vengono riconosciute unanimemente".

