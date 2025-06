Staff Chivu Inter scelto il vice-allenatore nerazzurro! Sarà Aleksandar Kolarov

L’Inter ha scelto il suo nuovo vice-allenatore: si tratta di Aleksandar Kolarov, un nome che porta esperienza e determinazione. Con questa importante decisione, il club milanese apre un capitolo entusiasmante sotto la guida di Chivu, puntando a rialzare le sorti della squadra e a riconquistare i cuori dei tifosi. La rinascita nerazzurra è alle porte, e tutto è pronto per scrivere un nuovo capitolo di successi.

Staff Chivu Inter, sciolto il nodo vice-allenatore: sarà Aleksandr Kolarov. L’ Inter ha finalmente sciolto gli ultimi dubbi sul vice-allenatore di Chivu. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, sarà Aleksandar Kolarov ad affiancare l’allenatore romeno nella sua avventura sulla panchina nerazzurra. Questo cambiamento segna una nuova era per il club milanese, che cerca di riportare il successo ai livelli a cui i tifosi nerazzurri sono abituati.????? Aleksandar Kolarov will be new second coach at Inter as main assistant for manager Cristian Chivu. pic.twitter.comsrh7FSqS22 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025 Kolarov, ex difensore e capitano della nazionale serba, ha avuto una carriera calcistica di grande prestigio, con esperienze in club di Serie A altissimo livello come la Lazio, la Roma e, infine, l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com