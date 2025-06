Staff Chivu Inter il club ancora alla ricerca del vice | Martusciello resta in pole? Il punto

Mentre l’Inter ufficializza Cristian Chivu come nuovo allenatore, il club è ancora alla ricerca di un vice che possa affiancarlo nel suo percorso. Tra i nomi in corsa, Martusciello sembra mantenere il vantaggio, ma le recenti decisioni e i rifiuti complicano la selezione. La questione resta aperta: come si svilupperà questa fondamentale scelta per il futuro nerazzurro?

tra il rifiuto di Samuel e gli altri nomi. In questi giorni, contestualmente all'ufficialità di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell' Inter, il club meneghino sta definendo quello che sarà lo staff che accompagnerà il tecnico ex Parma in questa sua nuova avventura ad Appiano Gentile. Resta vacante la casella del vice allenatore: come spiega la Gazzetta dello Sport, nonostante il tentativo fatto per Walter Samuel e nonostante l'ipotesi Gotti, il preferito dei nerazzurri rimane Giovanni Martusciello.

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Con Chivu potrebbe esserci un altro ex Inter nello staff tecnico. Il ruolo di vice è stato offerto a Martusciello il quale è ancora perplesso e non avrebbe ancora dato il via libera. Per questo il club avrebbe deciso di virare con forza su Samuel. #Chivu #Inter #Sam Partecipa alla discussione

Chivu saluta il Parma prima dell'ufficialità del suo approdo sulla panchina dell'Inter "Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore. Grazi Partecipa alla discussione

