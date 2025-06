Stadio Maradona svolta storica | c’è l’approvazione

Una svolta storica si fa strada allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: il Comune ha dato l’ok alla modifica, aprendo nuove prospettive per i tifosi e la città. Dopo anni di attesa e discussioni, questa approvazione rappresenta un passo importante verso il pieno utilizzo della capienza e il rilancio dell’identità napoletana. Ora, sarà solo questione di tempo per vedere il nuovo volto dello stadio prendere forma e scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio partenopeo.

Svolta allo stadio Diego Armando Maradona: il Comune di Napoli approva la modifica, ora è solo questione di tempo Uno dei temi più caldi degli ultimi anni verrà affrontato dalla giunta comunale sotto il mandato di Manfredi. Da due decenni, prima dell’era Aurelio De Laurentiis, il Napoli gioca nel proprio stadio di casa senza usufruire a pieno della sua capienza. In effetti, lo stadio Maradona si riempie, diventa una bolgia da 55 mila posti. Eppure potrebbe averne qualcuno in più, sfruttando interamente le capacità dell’impianto di Fuorigrotta. E stiamo parlando ovviamente del fatidico terzo anello, chiuso da anni per inagibilità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Stadio Maradona, svolta storica: c’è l’approvazione

