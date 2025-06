Stadio Maradona | ok a monitoraggio e interventi sul terzo anello

Si tratta di un importante passo avanti per valorizzare e rendere ancora più accessibile uno dei simboli della passione napoletana. Il nuovo piano di monitoraggio e gli interventi programmati garantiranno sicurezza, funzionalità e comfort per tutti gli spettatori. Con questa decisione, Napoli rafforza il suo impegno nel preservare e migliorare il suo patrimonio sportivo, assicurando un futuro all’altezza delle aspettative.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato oggi l’emendamento, presentato dal consigliere Nino Simeone, Presidente della commissione Infrastrutture, che dà il via alla predisposizione e approvazione del piano di monitoraggio della copertura e del terzo anello dello stadio Diego Armando Maradona, oltre alla progettazione e realizzazione degli interventi necessari per la piena fruizione del terzo anello. “Si tratta di un passaggio fondamentale – ha detto Simeone – per garantire sicurezza e valorizzare uno degli impianti sportivi più rappresentativi d’Italia, strategico anche per eventi culturali e di rilevanza internazionale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Stadio Maradona: ok a monitoraggio e interventi sul terzo anello

