Stadio Maradona approvato il piano di ristrutturazione del terzo anello Mattino

Finalmente si apre una nuova pagina per lo Stadio Maradona: il piano di ristrutturazione del terzo anello è stato ufficialmente approvato, segnando un passo importante verso la riapertura completa dell’impianto. Un risultato atteso da tifosi e comunità, che ora potranno tornare a vivere l’entusiasmo delle grandi sfide sportive in un contesto rinnovato e sicuro. La passione si riaccende: prepariamoci a un nuovo capitolo di calcio e emozioni.

Finalmente riapre il terzo anello dello stadio Maradona: il piano di ristrutturazione è stato approvato. Lo ha rivelato Il Mattino nella sua versione online qualche minuto fa. A seguire quanto si legge dal sito del noto quotidiano. Stadio Maradona, arriva l’ok alla riapertura del terzo anello. “La proposta della riapertura del terzo anello dello stadio Diego Armando Maradona è stata approvata nella giornata di oggi in consiglio comunale. In seguito alla modifica e ad alcune integrazioni al Documento Unico di Programmazione – DUP 20252027, è arrivato così l’ok per la ristrutturazione del settore dell’impianto di Fuorigrotta chiuso dal 2004”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Stadio Maradona, approvato il piano di ristrutturazione del terzo anello (Mattino)

