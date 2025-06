Sta scrivendo un libro | Chico Forti ottiene il permesso di frequentare le aule studio del carcere

Chico Forti, il noto imprenditore e condannato all’ergastolo negli Stati Uniti, sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita tra le mura del carcere di Verona Montorio. Dopo il rilascio lo scorso maggio dalla Florida, lui ha ottenuto il permesso di frequentare le aule studio, alimentando speranze e curiosità su un possibile suo ritorno alla luce. La decisione apre la strada a nuove opportunità di riabilitazione, lasciando intravedere un futuro ancora tutto da scrivere.

Chico Forti ha ottenuto il permesso di frequentare le aule studio. Lo fanno sapere i quotidiani veneti del gruppo Nem, riferendo che il 66enne, condannato all’ergastolo negli Usa per omicidio e rilasciato lo scorso maggio dal carcere della Florida per tornare in Italia, sta scrivendo un libro, forse la sua biografia. Di qui, la decisione della direzione del penitenziario di Verona Montorio e la richiesta di Forti al giudice dell’esecuzione per ottenere la semilibertà. “In attesa che il tribunale si pronunci sulla semilibertà – si legge su Il Mattino di Padova – che potrebbe consentirgli addirittura di andare a lavorare fuori come pizzaiolo, l’uomo ha deciso di buttarsi sulla scrittura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sta scrivendo un libro”: Chico Forti ottiene il permesso di frequentare le aule studio del carcere

Chico Forti ha ottenuto il permesso per frequentare le aule studio, anche se non è iscritto a corsi. Forse sta scrivendo la sua biografia, e avrebbe chiesto la semilibertà #ANSA Partecipa alla discussione

