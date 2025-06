SS47 avviati i lavori di riqualificazione della Galleria Crozi 1

Un passo importante per migliorare la sicurezza e la sostenibilità della SS 47 Valsugana, garantendo un percorso più sicuro e moderno per tutti gli utenti. Con l'avvio dei lavori di riqualificazione della galleria Crozi 1, si apre una nuova fase di sviluppo infrastrutturale che rafforza il tessuto viario della provincia. Questa opera, ambiziosa e strategica, rappresenta un investimento deciso nel futuro della mobilità locale e regionale.

È partita questa mattina con la consegna dei lavori alle imprese aggiudicatarie la riqualificazione della galleria “Crozi 1” sulla SS 47 Valsugana nel tratto Trento-Pergine (opera S-735 della Provincia). “L’intervento, che ha una durata prevista di 900 giorni, circa due anni e mezzo, rappresenta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - SS47, avviati i lavori di riqualificazione della Galleria Crozi 1

