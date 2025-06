Sport senza barriere | al via i bandi per attrezzature e atleti con disabilità

Sport senza barriere: al via i bandi per attrezzature e atleti con disabilità. La Regione Puglia conferma il suo ruolo di protagonista nel promuovere un'ambiente sportivo inclusivo, investendo in progetti che favoriscono salute, partecipazione e pari opportunità. Con queste iniziative, si apre un nuovo capitolo di integrazione e crescita, dimostrando che lo sport è un diritto di tutti e un potente strumento di coesione sociale.

La Regione Puglia continua a investire nello sport come leva di inclusione, salute e partecipazione attiva. Con due nuovi bandi pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Puglia (Burp), l'amministrazione regionale rafforza il proprio impegno nel sostegno al sistema sportivo locale, con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Sport senza barriere: al via i bandi per attrezzature e atleti con disabilità

In questa notizia si parla di: Sport Bandi Barriere Attrezzature

Tornano i bandi della Fondazione Cariparo per sostenere lo sport giovanile - tornano i bandi della Fondazione Cariparo per sostenere lo sport giovanile. Da oltre un decennio, questa realtà si impegna a promuovere l’educazione sportiva nelle scuole e nei centri giovanili, investendo circa 12 milioni di euro e supportando 2.

Approfondimenti da altre fonti

Sport senza barriere: al via i bandi per attrezzature e atleti con disabilità; Due nuovi bandi regionali per lo sport: contributi per l'acquisto di attrezzature e sostegno agli atleti con disabilità; Pubblicato il nuovo Avviso “Sport e Periferie 2025.

Piemontese, al via i due bandi 2025 per l’acquisto di attrezzature sportive e il sostegno agli atleti con disabilità - Piemontese, al via i due bandi 2025 per l’acquisto di attrezzature sportive e il sostegno agli atleti con disabilità ...

Nuove attrezzature e infrastrutture. Al via il bando da due milioni di euro - Riservato ad associazioni e società liguri: una metà destinata a fondo perduto, l’altra a finanziamenti agevolati.

Sport, nuovo bando regionale da 2 milioni: ecco la procedura per presentare le domance - Il bando, che sarà attivo a partire dal 5 giugno, sostiene l’acquisto di nuove attrezzature e la realizzazione di interventi ...