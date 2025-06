Sport in tv oggi martedì 10 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Martedì 10 giugno si preannuncia una giornata ricca di emozioni sportive, con eventi imperdibili su TV e streaming. Dal tennis al ciclismo, dal calcio alle qualificazioni mondiali, c’è davvero di tutto. Sintonizzatevi per seguire Fabio Fognini a Stoccarda, il Giro del Delfinato, e molto altro ancora. Ecco gli orari e i programmi per vivere appieno questa giornata all’insegna dello sport!

Martedì 10 giugno ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi il tennis con il combined di ‘s-Hertogenbosch, l’ATP di Stoccarda ed il WTA del Queen’s, il ciclismo con il Giro del Delfinato, il calcio con le qualificazioni ai Mondiali, e tanto altro ancora. A Stoccarda scenderanno in campo in singolare Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, con quest’ultimo che sarà impegnato anche in doppio in coppia con Matteo Arnaldi, mentre a ‘s-Hertogenbosch in singolare toccherà a Mattia Bellucci, mentre in doppio sarà la volta di Luciano Darderi, che giocherà con il lusitano Nuno Borges. 🔗 Leggi su Oasport.it