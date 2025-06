Splitgate 2 si scusa per il cappello make fps great again

Durante il Summer Game Fest, Ian Proulx di 1047 Games ha suscitato polemiche con il suo cappello “Make FPS Great Again”, attirando l’attenzione su una controversia che scuote il mondo videoludico. La sua dichiarazione e il gesto hanno sollevato diverse reazioni tra fan e critica, portando l’azienda a dover gestire una situazione delicata. Analizziamo i dettagli di questa vicenda e le conseguenze per Splitgate 2, mentre la community si interroga sulle implicazioni di tale episodio.

gestione della controversia del CEO di splitgate 2 sul cappello “make fps great again”. Una notizia in rapido sviluppo riguarda l’atteggiamento pubblicamente criticato di Ian Proulx, amministratore delegato di 1047 Games, lo sviluppatore e editore di Splitgate 2. La vicenda si è verificata durante il Summer Game Fest, dove Proulx è stato protagonista di un episodio che ha suscitato discussioni nel mondo videoludico. Di seguito, analizzano i dettagli salienti e le recenti evoluzioni. l’episodio al summer game fest e la polemica sul cappello. Durante l’evento, Proulx è apparso sul palco indossando un cappello con la scritta “ Make FPS great again “, una frase che richiama uno slogan politico utilizzato dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Splitgate 2 si scusa per il cappello make fps great again

Le notizie più recenti da fonti esterne

«Make FPS Great Again» non è politica, giura lo sviluppatore; «Make FPS Great Again» non è politica, giura lo sviluppatore.

«Make FPS Great Again» non è politica, giura lo sviluppatore - Il CEO di 1047 Games ha indossato un cappello parodia dello slogan di Trump durante il Summer Game Fest, e ora fa chiarezza.

Jannik Sinner e Atp Finals, polemica per il cappello pro Trump Maga (Make America Great Again) indossato a Torino. E che c’entra Boris Becker? - Jannik Sinner trionfa alle Atp Finals, ma a far discutere è il cappello "Make America Great Again" visto a Torino.