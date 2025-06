Spilla - XVII Edizione | dopo Joan Thiele e Tony Ann ad Ancona arriva Emma Nolde

Ancona si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica e dell’energia con la terza star annunciata per la XVII edizione di Spilla: Emma Nolde. Dopo i sold out di Joan Thiele e Tony Ann, il suo NUOVOSPAZIOTEMPO TOUR ESTIVO 2025 promette di infiammare il pubblico con performance emozionanti e hit irresistibili. Non resta che attendere questa imperdibile tappa, che renderà Ancona ancora più protagonista del panorama musicale italiano.

ANCONA - Dopo gli attesissimi annunci di Joan Thiele (10 luglio) e Tony Ann (11 luglio), Spilla svela il terzo nome in line-up per l’edizione 2025: Emma Nolde, che farà tappa ad Ancona con il suo NUOVOSPAZIOTEMPO TOUR ESTIVO 2025. Dopo il successo ed i tanti sold out del tour nei club di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Spilla - XVII Edizione: dopo Joan Thiele e Tony Ann ad Ancona arriva Emma Nolde

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spilla - XVII Edizione: dopo Joan Thiele e Tony Ann ad Ancona arriva Emma Nolde; Si rivede lo Spilla Festival ad Ancona: il primo nome è Joan Thiele; Spilla torna con Joan Thiele. Dopo un anno di stop, il festival sceglie l’anfiteatro romano di Ancona per il p.

Spilla torna con Joan Thiele. Dopo un anno di stop, il festival sceglie l’anfiteatro romano di Ancona per il primo live - la cantautrice Joan Thiele, reduce dalla partecipazione all’ultimo Sanremo con il brano “Eco”.

‘Spilla’ porta Joan Thiele. Un ritorno col botto: la rivelazione di Sanremo all’anfiteatro romano - giunta alla sua diciassettesima edizione, presenta il primo nome del cartellone 2025.

Spilla torna con Joan Thiele. Dopo un anno di stop, il festival sceglie l’anfiteatro romano di Ancona per il primo live - in italiano di Joan Thiele, Joanita (Sony Music/Numero Uno), pubblicato il 21 febbraio 2025.