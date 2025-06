Spiagge libere presa d’assalto la postazione dei bagnini | Urge servizio di sorveglianza

In un mare di tranquillità, la spiaggia libera di Ostia Ponente ha subito un brutto colpo: postazione dei bagnini presa d’assalto, attrezzi divelti e atti di vandalismo. La situazione richiede interventi immediati per garantire sicurezza e serenità a chi sceglie di trascorrere il proprio tempo al mare. Solo con un servizio di sorveglianza efficace potremo ripristinare la pace e tutelare questo angolo di paradiso.

La cassetta degli attrezzi divelta, un tavolino rotto ed il pattino messo in acqua. È questa la situazione che hanno trovato i bagnini in una spiaggia libera di Ostia Ponente. I vandali nella spiaggia libera L’incursione vandalica, al di là dei danni riportati, suona come un campanello. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Spiagge libere, presa d’assalto la postazione dei bagnini: “Urge servizio di sorveglianza”

In questa notizia si parla di: Bagnini Spiagge Libere Presa

Via al servizio di salvamento sulle spiagge: novità per la presenza dei bagnini nei periodi di bassa stagione - Dal 17 maggio, il servizio di salvamento sulle spiagge entra in vigore, garantendo maggiore sicurezza anche durante la bassa stagione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spiagge libere, presa d’assalto la postazione dei bagnini: “Urge servizio di sorveglianza”; Stranieri se la prendono con bagnini e bagnanti: arrivano le forze dell’ordine; A Ostia la presa della battigia. I bagnanti: “Ora spiagge libere”.

Liguria, bagnini delle spiagge libere: i Comuni non li pagano e chiedono aiuto ai balneari - La Liguria, regina di Bandiere blu in Italia, fatica però a sostenere le spese dei bagnini, obbligatori, anche nelle spiagge libere.

SPIAGGE Manfredonia, spiagge libere abbandonate: Marasco interroga il Comune su bagni, docce, bagnini e diritti dei bagnanti - Manfredonia, spiagge libere abbandonate: Marasco interroga il Comune su bagni, docce, bagnini e diritti dei bagnanti ...

Ostia, spiagge libere piene ma senza bagnini: “Nessuna certezza, in pericolo la sicurezza dei bagnanti” - Nonostante dal primo maggio i lidi laziali siano stati aperti e presi d'assalto nella Festa dei Lavoratori, i bagnini nelle spiagge libere non hanno iniziato a lavorare.