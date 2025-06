Spese per armi ed esercito all’Italia servirebbero 100 miliardi per soddisfare la Nato Conte | Follia Giovedì Rutte incontra Meloni

In vista dell’atteso incontro tra Giorgia Meloni e il segretario generale della NATO, Mark Rutte, riflettiamo sugli ingenti investimenti richiesti all’Italia per la difesa. Attualmente sotto l’1,5% del PIL, le nuove ambizioni di spesa potrebbero richiedere fino a 100 miliardi, una cifra enorme che solleva questioni strategiche ed economiche. È davvero una follia o una necessità imprescindibile per il nostro Paese? La discussione è aperta.

In vista dell’incontro di giovedì tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario generale della Nato, Mark Rutte, si rifanno i conti su quanto l’Italia spende in difesa e quanto sarà chiamata a fare in futuro, anche a causa dei piani di riarmo. Attualmente la spesa italiana non raggiunge l’ 1,5% del Pil, ovvero una trentina di miliardi di euro l’anno. Le richieste di Rutte di arrampicarsi fino al 5% nel giro di 7 anni sono proibitive per un paese che, con un debito al 130% del Pil, è condannato a non sgarrare mai sui conti. I conti sono presto fatti, come ha ricordato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, salire al 5% significherebbe una spesa di 100 miliardi di euro l’anno, 70 miliardi in più di oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it