Spegnere la radio è un errore E no non è nostalgia | è buonsenso

In un mondo sempre più digitale, ci troviamo a dipendere dall’Internet per ogni evenienza. Ma cosa succede quando questa falla? La radio, spesso sottovalutata, resta un alleato insostituibile in situazioni di emergenza, garantendo informazioni vitali anche quando il web ci abbandona. È un richiamo al buon senso e alla nostalgia di strumenti affidabili, pronti a salvarci in un baleno. Perché, in fondo, la vera tecnologia è quella che funziona sempre.

C’è un problema all’orizzonte che riguarda tutti, ma che viene raccontato come se fosse una questione da audiofili nostalgici. Sbagliato. Il punto non è che “la radio è uno strumento meraviglioso”, come ha detto il commissario Agcom Massimiliano Capitanio qualche giorno fa in diretta su Rtl 102.5. Il punto è che se salta la rete internet e serve un’informazione urgente – una frana, un’allerta meteo, un’esondazione – senza una radio in macchina o a casa sei tagliato fuor i. Cioè: può crollare tutto, ma il segnale Fm resta. È fisico. Sta su un traliccio, molto solido. E in certi momenti, quella differenza salva vite. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Spegnere la radio è un errore. E no, non è nostalgia: è buonsenso

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spegnere la radio è un errore. E no, non è nostalgia: è buonsenso - Blackout, alluvioni, rete giù: in casi di emergenza la radio resta l’unico canale attivo.

L’urlo di Brenzini «intasa» il sito di Radio Nostalgia - Il suo urlo da radiocronista genoano, infatti, subito dopo la partita ha mobilitato i sostenitori del Grifone che in Internet hanno preso d assalto i siti di Radio Nostalgia, da cui era possibile ...