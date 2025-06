Spazi di Tensione – La paura | il senso dei luoghi e la forma della città

Un’immersione profonda tra i simboli e le emozioni che plasmano le nostre città: la paura, il senso dei luoghi e la forma della cittadinanza. Con entusiasmo e partecipazione coinvolgente, la XV edizione di “Torri in festa – Torri in luce” ha acceso riflettori su questi temi cruciali, invitandoci a riscoprire il valore e il significato dei nostri spazi urbani. Un viaggio tra tensione, architettura e identità che non lascia indifferenti.

Con grande partecipazione e straordinaria energia si è conclusa ieri, 9 giugno, la prima intensa tranche della XV edizione di "Torri in festa – Torri in luce", il festival culturale organizzato dall'associazione L'isola delle Torri con il coordinamento scientifico e artistico dell'Arch. Aldo Imer. 6 Giugno – Convegno inaugurale: la paura e l'architettura La manifestazione si è aperta venerdì .

