Spari vicino a una bambinopoli a Catania nei guai un ' pistolero' 45enne | scattano le manette

Un grave episodio scuote Catania: un uomo di 45 anni, sorpreso a sparare vicino a una bambinopoli con un’arma clandestina, è stato arrestato per detenzione illegale e ricettazione. La sua azione ha messo a rischio la sicurezza dei cittadini e dei più piccoli. È fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla tutela della comunità, e le forze dell’ordine continuano a vigilare per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

