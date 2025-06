Sparatoria scuola Graz killer 22enne Arthur A ha sparato 40 colpi con una pistola e un fucile da caccia Meloni | Una tragedia

Una tragedia sconvolge Graz, in Austria, dove un ragazzo di 22 anni ha aperto il fuoco nella scuola superiore, causando la perdita di 11 vite e lasciando numerosi feriti. Un atto di violenza che scuote profondamente la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle istituzioni scolastiche. In un momento così drammatico, è fondamentale riflettere sulle cause e sulle misure necessarie per prevenire simili tragedie in futuro.

Sono in totale 11 le vittime, 10 studenti e il killer che si è suicidato. Mentre una trentina i feriti, alcuni in gravi condizioni È di 11 morti e circa 30 feriti, alcuni in condizioni gravi, il drammatico bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Graz, in Austria. A scate. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sparatoria scuola Graz, killer 22enne Arthur A “ha sparato 40 colpi” con una pistola e un fucile da caccia, Meloni: “Una tragedia”

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell'ordine conducono un'ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

Uno studente ha aperto il fuoco in una scuola in Austria: diversi morti e feriti

