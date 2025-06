Sparatoria nella scuola Borg di Graz | ex studente uccide persone | ‘Era stato vittima di bullismo’

Una tragedia scuote Graz, Austria: un ex studente, vittima di bullismo, apre il fuoco nella scuola Borg Dreierschützengasse, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di dieci vittime tra studenti e insegnanti. Un episodio che sconvolge l’intera comunità e riaccende il dibattito sulla violenza nelle scuole. La sofferenza e il dolore sono palpabili, mentre ci chiediamo come evitare che simili tragedie si ripetano.

Il 22enne ha aperto il fuoco in due aule, tra le vittime studenti, un'insegnante e lo stesso aggressore: Austria sotto shock. L'inferno si consuma la mattina di martedì 10 giugno poco prima delle 10:00. Graz, in Austria, piomba nel terrore e piange giovani vittime. Una sparatoria all'interno della scuola Borg Dreierschützengasse, nel quartiere di Lend, ha lasciato un bilancio drammatico: dieci morti, tra cui otto studenti, un'insegnante e l'attentatore stesso, un ex studente di 22 anni. Altri 30 sono i feriti, almeno quattro dei quali versano in condizioni critiche.

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine conducono un’ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

Almeno cinque persone sono morte in una sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Lo riferisce la Kronen Zeitung. La sparatoria si è verificata nell'istituto Borg nella Dreischuetzengasse. La polizia ha lanciato una vasta operazione di sicurezza nella città m Partecipa alla discussione

Sparatoria nella scuola di Graz: il momento gli spari dall'interno dell'aula - Un video esclusivo mostra i momenti della sparatoria nella scuola BORG di Graz.

Sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Almeno 9 morti, si suicida il killer - Sarebbe salito a 9 il bilancio delle vittime nella sparatoria avvenuta questa mattina poco prima delle ore 10 in una scuola di Graz.

Austria, chi è l'autore della strage nella scuola di Graz: ex studente aveva due armi (una pistola e un fucile), si sentiva vittima di bullismo - L'autore della sparatoria nell'istituto scolastico BORG nel distretto di Lend di Graz, in Austria, è un ex studente di 22 anni che ha ...