Sparatoria in una scuola in Austria | 5 morti a Graz

Le notizie ancora frammentarie riferiscono che anche l'assalitore sarebbe stato raggiunto da colpi di arma da fuoco.

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine conducono un’ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

