Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, esprime profonda solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime della tragica sparatoria in una scuola di Graz. In un momento di grande dolore, il suo messaggio si leva come un appello alla solidarietà e alla speranza, ricordando l’importanza di valori come la pace e la tutela dei più giovani. Il suo pensiero, e quello degli italiani, si rivolge anche ai feriti, auspicando un pronto recupero.

"Seguo con partecipazione le drammatiche notizie relative alla sparatoria in una scuola di Graz. In questo momento di profonda tristezza, facendomi interprete dei sentimenti della Repubblica Italiana, desidero esprimere le più sentite condoglianze e la più sincera vicinanza alle famiglie delle vittime. Il pensiero degli italiani, e mio personale, va anche ai giovani feriti, cui auguro un pronto e pieno ristabilimento". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente Federale della Repubblica d'Austria, Alexander Van der Bellen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sparatoria in una scuola di Graz: il cordoglio di Sergio Mattarella

