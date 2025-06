Sparatoria in una scuola almeno 5 morti | La polizia sta perquisendo l' edificio ferito l' aggressore

Una tragedia scuote Graz: almeno cinque vittime innocenti e un'aggressione che ha sconvolto l'intera comunità. La polizia sta attualmente perquisendo l’edificio, mentre si cerca di fermare l’aggressore ferito. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa drammatica vicenda che mette in evidenza la fragilità della sicurezza nelle nostre scuole.

Almeno cinque persone sono state uccise durante una sparatoria avvenuta in una scuola a Graz, in Austria. La polizia ha confermato che è in corso un'operazione di sicurezza nella. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sparatoria in una scuola, almeno 5 morti: «La polizia sta perquisendo l'edificio, ferito l'aggressore»

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine conducono un’ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

