Sparatoria in una scuola a Graz in Austria | diversi morti e feriti

Una tragedia sconvolge Graz: una sparatoria nella scuola ha causato numerose vittime e feriti, lasciando la comunità sotto shock. Le autorità sono subito intervenute, ma ancora si cerca di fare chiarezza su quanto accaduto. In momenti come questi, l’attenzione si concentra sulle vittime e sulla speranza di ricostruire un senso di sicurezza e solidarietà. Restate con noi per i dettagli aggiornati su questa drammatica vicenda.

Graz, 10 giu. (askanews) - In un video di un utente social si vede un camion della polizia sfrecciare lungo le strade di Graz, nel sud-est dell'Austria, nei pressi di una scuola dove 10 persone sono state uccise in una sparatoria. Tra le vittime si contano diversi studenti, almeno un adulto e il presunto attentatore, secondo quanto confermato dal sindaco della città, Elke Kahr, all'agenzia di stampa austriaca APA. Secondo il quotidiano austriaco Kronen Zeitung, almeno 28 persone sono state ricoverate in ospedale dopo la sparatoria; di queste almeno 4 sono in condizioni critiche. L'autore della sparatoria avrebbe agito da solo, secondo la polizia, mentre il movente è per ora sconosciuto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

