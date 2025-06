Sparatoria in una scuola a Graz | almeno otto morti e diversi feriti

Una tragica sparatoria scuote Graz, in Austria, lasciando al momento almeno otto vittime e diversi feriti. L’incidente si è consumato nell’istituto Borg, mentre l’unità speciale Eko-Cobra interveniva per neutralizzare il responsabile, che sarebbe stato colpito dalle forze dell’ordine. All’interno dell’istituto scolastico vi sono ancora molte domande irrisolte e preoccupazioni crescenti sulla sicurezza delle scuole. La comunità attende risposte e misure concrete per prevenire future tragedie.

Almeno otto moti e diversi feriti: è il drammatico bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola di Graz, in Austria. Il conflitto a fuoco si è verificato nell’istituto Borg nella DreierschĂĽtzengasse dove è in corso un’operazione dell’unitĂ speciale Eko-Cobra. Secondo quanto ricostruito dai media austriaci, l’aggressore sarebbe stato ferito con un colpo d’arma da fuoco dalle forze dell’ordine. All’interno dell’istituto scolastico vi sono ancora diversi docenti e alunni chiusi nelle classi. Almeno uno dei professori è in contatto con l’unitĂ Eko-Cobra. +++Aktuell läuft in der DreierschĂĽtzengasse in #Graz ein Polizeieinsatz. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sparatoria in una scuola a Graz: almeno otto morti e diversi feriti

