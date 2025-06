Sparatoria Graz sale a 11 il numero dei morti | il killer era ex studente di 22 anni

Una tragedia scuote Graz, con il bilancio che sale a 11 vittime in un drammatico episodio di sparatoria. L’autore, un ex studente di soli 22 anni, ha seminato il panico prima di togliersi la vita. La polizia rassicura: la situazione è sotto controllo e non ci sono ulteriori minacce. Un evento che lascia aperte molte domande sulla sicurezza e sulle misure preventive nelle scuole.

L'allarme è scattato intorno alle 10 di questa mattina, secondo quanto riferito dalla polizia, dopo che sono stati uditi degli spari provenienti dall'edificio scolastico. Il messaggio della polizia di Graz dopo il suicidio dell'autore della sparatoria: "La situazione è sicura. Non sono previsti ulteriori pericoli". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sparatoria Graz, sale a 11 il numero dei morti: il killer era ex studente di 22 anni

In questa notizia si parla di: sparatoria - graz - sale - numero

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine conducono un’ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

Si aggrava il bilancio delle vittime della sparatoria in una scuola di Graz in Austria: è morto uno dei feriti che era stato ricoverato per le gravi lesioni riportate. Il numero dei morti sale così a 11. #ANSA Partecipa alla discussione

#Austria- #Sale a 11 il #bilancio delle #vittime della #sparatoria nel liceo di #Graz. Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dieci morti e molti feriti gravi in una sparatoria in una scuola a Graz; Austria: sparatoria in una scuola a Graz, sale a cinque il bilancio delle vittime; Sparatoria in una scuola a Graz: sale a 10 il bilancio dei morti.

Ex studente fa strage in una scuola a Graz e si suicida. 'Si sentiva bullizzato'. Dieci morti - Ue, 'sparatoria scioccante, siamo al fianco dell'Austria' (ANSA) ...

Sale bilancio delle vittime a Graz, morto uno dei feriti - Si aggrava il bilancio delle vittime della sparatoria in una scuola di Graz in Austria: è morto uno dei feriti che era stato ricoverato per le gravi lesioni riportate.

Austria, sparatoria in una scuola di Graz: almeno 9 morti e 30 feriti - Strage in una scuola di Graz, in Austria, dove almeno nove persone sono morte e altre trenta sono rimaste ferite, alcune gravemente, in seguito a una ...