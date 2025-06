Sparatoria Graz polizia | Situazione sotto controllo diversi morti

Un’altra drammatica tragedia scuote l’Austria: a Graz, una sparatoria in una scuola ha causato numerose vittime, tra cui il presunto autore. La polizia ha confermato che la situazione è ora sotto controllo, ma il dolore e lo sgomento rimangono profondi. Mentre si cerca di fare chiarezza su quanto accaduto, la comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, chiedendosi come prevenire simili atrocità in futuro.

Roma, 10 giu. (askanews) - "La situazione è ora sotto controllo". Lo ha dichiarato un portavoce della polizia di Graz, confermando anche "diverse vittime" in seguito alla sparatoria, probabilmente compiuta da un ex studente, in una scuola della città austriaca sudorientale. Il sindaco della città ha comunicato un bilancio di 10 morti, compreso l'autore della sparatoria. "Stamattina, verso le 10, abbiamo ricevuto la segnalazione di diversi spari uditi in un edificio, e cioé nella scuola Borg in via Schuetzengasse 3. È partita quindi la nostra operazione, anche con la task force Kobra sul posto. Nel frattempo la situazione è tornata sotto controllo, e non sussiste alcun pericolo per il resto della popolazione, ma dobbiamo piangere diverse vittime", ha spiegato all'agenzia di stampa austriaca Apa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sparatoria Graz, polizia: "Situazione sotto controllo, diversi morti"

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine conducono un’ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

#NEWS - #Austria, 9 morti e feriti gravi in una sparatoria in una #scuola a #Graz Lo studente autore del gesto si è poi tolto la vita. Si considerava vittima di #bullismo. La polizia chiede alla popolazione di evitare l'area attorno all'istituto #10giugno #school Partecipa alla discussione

#Sparatoria in una scuola a #Graz, in Austria: uno studente ha ucciso almeno 5 persone. Secondo il portavoce della polizia, il ragazzo si sarebbe tolto la vita. Chiesto alla popolazione di evitare l'area. Partecipa alla discussione

