Sparatoria a scuola in Austria | almeno 5 morti a Graz

Un dramma scuote Graz, in Austria, dove una sparatoria in una scuola ha causato almeno cinque vittime. La tragica scena si svolge mentre le forze dell'ordine conducono un'operazione di sicurezza per garantire l'ordine e individuare eventuali minacce residue. La comunità è sconvolta da questo episodio di violenza inattesa, mentre il paese resta con il fiato sospeso in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Sangue tra i banchi in Austria. Almeno cinque persone sono state uccise durante una sparatoria avvenuta in una scuola a Graz, in Austria. Lo ha riferito il quotidiano locale Kronen Zeitung, precisando che la polizia ha confermato che è in corso un'operazione di sicurezza nella cittĂ e che gli agenti stanno perquisendo l'edificio. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sparatoria a scuola in Austria: almeno 5 morti a Graz

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell'ordine conducono un'ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

