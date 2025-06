Spara durante una lite poi si costituisce

Una domenica pomeriggio di paura a Misano Gera d’Adda, dove una lite tra una giovane coppia ha scosso la tranquillità del quartiere. Le urla hanno attirato l’attenzione dei vicini, ma il dramma si è trasformato in un episodio ancora più inquietante quando uno sparo ha rotto il silenzio. La scena si conclude con il giovane responsabile che si costituisce: un episodio che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla gestione dei conflitti domestici.

Prima sono state sentite le urla. Poi uno sparo. Paura domenica pomeriggio a Misano Gera d'Adda, nella Bassa, per una lite di una giovane coppia, scoppiata tra le mura di casa. I vicini del piano superiore, stufi di sentire le grida, si sono lamentati chiedendo di smetterla. Per tutta risposta un operaio 26enne, calabrese, ha esploso un colpo di pistola in cortile creando allarme. Rintracciato, il giovane è stato arrestato per porto d'armi. Durante la perquisizione nell'appartamento, i carabinieri hanno trovato una scacciacani, ma non l'arma da cui sarebbe partito il colpo. Tutto è iniziato intorno alle 16 al primo piano di una palazzina nel centro del paese, vicino all'ufficio postale.

